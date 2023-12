Sul finire di un 2023 da record per il tennista altoatesino, il libro 'Jannik Sinner. Passione calma' scava nel profondo di colui che si candida ad essere il tennista italiano più forte di sempre.

È giovanissimo, appena 22 anni, ma è già nella storia del tennis italiano. Imprese, record, vittorie: Jannik Sinner è questo e molto altro. È il tennista italiano che si candida a essere il più forte di sempre nella storia di questo sport, e anzi per alcuni lo è già. Il modo di giocare, solido e completo, unito a una mentalità vincente, ne fanno una “macchina da guerra” mai vista prima nel nostro Paese.

Il 2023 rappresenta la svolta, stagione dei record appena conclusa con la leggendaria vittoria in Coppa Davis, arrivata una settimana dopo l’altrettanto storica finale alle Atp Finals. Ma è un punto di partenza, non di arrivo per Sinner. Un fenomeno figlio del suo tempo, del sacrificio e della passione. Ma una passione calma.

Proprio come racconta il libro “Jannik Sinner. Passione calma”, scritto da Martina Sessa per Kenness e disponibile in libreria e negli store online. Nell’anno dell’esplosione e della consacrazione, chiuso con un crescendo incredibile di emozioni e trionfi, il testo scava nel profondo di colui che nelle ultime settimane ha conquistato il cuore di tutta Italia e di tutti gli italiani.

Un atteggiamento tipico di chi viene dalle montagne, come Sinner, nato e cresciuto in Alto Adige. Schivo, silenzioso, ma con una forza che ribolle dentro e lo porta a conquistare traguardi su traguardi: come la finale a Torino e la vittoria in Coppa Davis, tutto negli ultimi giorni. Ma questo è solo l’inizio per Sinner, è solo il primo passo di un percorso verso obiettivi più grandi. Slam? Numero 1 del mondo? Le basi ci sono.

Quelle basi nate sul campo, tra allenamenti e fatica, come raccontano le pagine del libro “Jannik Sinner. Passione calma”. Un viaggio alla ricerca delle radici del fenomeno azzurro, tra retroscena e aneddoti, testimonianze e racconti: un ritratto a 360 gradi di chi sta già facendo la storia del tennis italiano e internazionale.

Uno sguardo al passato, al presente e al futuro di Sinner: il suo tennis scorre tra le pagine del libro, con i momenti di difficoltà superati brillantemente, le gioie e i dolori anche fisici, i trofei. E la mitica rivalità con Carlos Alcaraz, l’altro gioiello del tennis mondiale. Domande che riceveranno risposte, e una certezza: Jannik non mollerà mai e inseguirà sempre un posto in quella Storia che negli ultimi giorni lo ha già visto assoluto protagonista.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!