Immacolata e weekend di eventi per Natale

Festa dell'Immacolata Concezione e poi weekend di eventi a Castano, aspettando il Natale. Diversi gli eventi in calendario e che coinvolgeranno piccoli e grandi.

Festa dell'Immacolata Concezione e poi weekend di eventi a Castano, aspettando il Natale. Venedì 8 dicembre, allora, ecco alle 10 al bar 'Mira' 'La corte di Santa Claus' (arriva Babbo Natale), mentre alle 15.30 concerto della corale della Madonna dei Poveri nella chiesa della Madonna dei Poveri; ancora, alle 16.30 'Le mille luci di Natale' (passeggiata luminosa dal parco Sciaredo fino in piazza Mazzini, con PAL e Comitato Genitori) e alle 18 accensione delle luminarie. Sabato 9, l'appuntamento è dalle 17 alle 18.30 al 'Tutto per la Casa' di corso San Rocco con 'Joe & Mary' (musiche e canzoni natalizie). Infine, domenica 10 in piazza Mazzini Mercatino delle Pulci di Natale e dalle 15.30 alle 17 al bar dell'oratorio Paolo VI 'Creiamo insieme decorazioni' (laboratorio per bambini).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!