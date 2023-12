Magenta: Natale è insieme

Quattro giorni di magia e atmosfera natalizia a Magenta. Dal 7 al 10 dicembre saranno diversi gli appuntamenti in programma in città.

Quattro giorni di magia e atmosfera natalizia a Magenta. Giovedì 7 dicembre in Casa Giacobbe alle 21 'Ti racconto Alda' (incontro su Alda Merini, con la partecipazione di Gianfranco Carpine, curatore del museo Alda Merini di Milano; a cura di Auser), mentre sempre alle 21 nella chiesa di San Rocco, concerto gospel, promosso dal comitato San Rocco. Venerdì 8 dicembre: dalle 8 alle 20 'Stelle di Natale di AIL' (piazza Liberazione; raccolta fondi a cura dell’Associazione contro le leucemie a sostegno dei progetti di ricerca e delle attività di assistenza ai malati; l’iniziativa proseguirà anche il 9 e 10); alle 16 'Lo spirito del Natale' (CinemateatroNuovo, spettacolo teatrale per bambine e bambini di tutte le età; ingresso a pagamento; replica sabato 9 dicembre alla stessa ora; a cura di associazione culturale Ariel); alle 16.30 benedizione dell'albero e del presepe della città, in piazza Liberazione (promosso dall'Amministrazione comunale e da don Giuseppe Marinoni, con l’accompagnamento musicale del Corpo Musicale Santa Cecilia di Pontevecchio che poi allieterà in musica le vie cittadine; a seguire, apertura del Santuario dell’Assunta per una preghiera a Maria, l’Immacolata. Nell’occasione si potranno ammirare i lavori di restauro fin qui realizzati). Da venerdì 8 dicembre a domenica 14 gennaio presepe presso il lavatoio di Pontenuovo, a cura del Gruppo Storico Borgo Pontenuovo (il presepe sarà inaugurato l’8 dicembre alle 18). Ancora, da sabato 9 dicembre a metà gennaio 8.000.000.000 (8 miliardi), basilica di San Martino, installazione opera di Pierangelo Russo (a cura di Fucsina); dalle 8 alle 19 'Cuoristà Magenta' (piazza Liberazione e via Mazzini), mercatino di antiquariato, collezionismo, artigianato e hobbistica (associazione 'Mercatini & Curiosità'); dalle 16.30 alle 18.30 'Auguri Natalizi' per le vie della città (banda IV Giugno 1859). Domenica 10 dicembre, dalle 8 alle 19 in piazza Liberazione, raccolta fondi (Fondazione Telethon; la raccolta si terrà anche il 16 e 17 dicembre); dalle 14.30 alle 17.30 'La sfera magica di Natale' (piazza Liberazione, a cura dell'Amministrazione comunale); alle 17.30 spettacolo sul ghiaccio (piazza Liberazione, a cura dell’Amministrazione comunale presso la pista di pattinaggio).

