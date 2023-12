Sci Club Ticino: nuova stagione

Sci di nuovo ai piedi e si va. Pronti via, infatti, alla nuova stagione dello Sci Club Ticino di Turbigo. E, come sempre, tanti saranno gli appuntamenti in calendario.

Sci di nuovo ai piedi e si va. Pronti via, infatti, alla nuova stagione dello Sci Club Ticino di Turbigo. E, come sempre, tanti saranno gli appuntamenti in calendario. Le gite e le manifestazioni, ad esempio: ecco che il 9 dicembre si andrà in Valtournenche, il 10-14 gennaio ad Andalo e il 14 gennaio a Courmayeur; ancora il 24 febbraio e il 3 marzo Pila, il 17 marzo Sestriere, il 24 marzo Monterosa Ski (‘Festa della Neve’), il 7 aprile La Thuile (‘Festa della Neve’) e il 14 aprile Valtournenche (festa di chiusura della stagione). Quindi, i corsi di sci alpino e snowboard a Pila il 20 e 27 gennaio e il 3, 10 e 24 febbraio (per ragazzi, adulti e corso di sci avanzato). Senza dimenticare, inoltre, la ginnastica presciistica con istruttore ISEF (nella palestra della scuola Primaria, lunedì e venerdì, fino al 18 dicembre e poi dall’8 gennaio al 29 marzo). E, infine, non può mancare ‘Bella Rider’, giunta alla 14^ edizione, la festa di chiusura dell’anno (in programma il 25 maggio), con le premiazioni della gara sociale ‘Trofeo Avis - Memorial Ganna, Ferrari, Tanzini e Ghianda’; mentre 20-22 settembre speciale edition ‘Sciare a Turbigo’.

