Le atmosfere natalizie ad Arluno

Anche Arluno si veste di Natale. Domenica 2 dicembre dalle 10 alle 17 piazza Pozzobonelli spalancherà le porte ad una serie di iniziative per tutti.

Anche Arluno si veste di Natale. Domenica 2 dicembre dalle 10 alle 17 piazza Pozzobonelli spalancherà le porte al mercatino natalizio con i vari stand di hobbistica e delle associazioni pronti a sedurre i visitatori, non soltanto arlunesi, ma provenienti anche dai Comuni limitrofi. Un'opportunità per fare o farsi qualche regalo originale, semplicemente per curiosare tra le bancarelle o magari anche per avvicinarsi a qualche sodalizio cittadino. La giornata sarà caratterizzata anche da un duplice intermezzo musicale. Alle 16 il coretto Ruscello e Supporter intonerà i suoi canti natalizi in occasione dell'inaugurazione del presepe mentre il Corpo bandistico arlunese proporrà la tradizionale piva. Per i più piccoli vi sarà anche la possibilità di farsi fotografare con Babbo Natale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!