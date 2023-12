'Aspettando il Natale': una serie di appuntamenti, domenica 3 dicembre, in piazza a Malvaglio. Si comincia alle 10 e si andrà avanti tutta la giornata.

'Aspettando il Natale': una serie di appuntamenti, domenica 3 dicembre, in piazza a Malvaglio. Alle 10.30, allora, ecco gli zampognari, quindi il pranzo e nel pomeriggio, alle 14 tutti insieme in attesa di Babbo Natale ed esibizione musicale degli allievi MPA, alle 15.30 giocoliere di Natale e alle 16.30 merenda. Per l'intera giornata, inoltre, bancarelle di hobbisti e gastronomiche.

