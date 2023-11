La gestione del campo sportivo

La questione, periodicamente, riemerge. Questa volta, però, il sindaco di Dairago Paola Rolfi, sulla gestione del campo sportivo interviene per fare chiarezza.

La questione, periodicamente, riemerge. Questa volta, però, il sindaco di Dairago Paola Rolfi, sulla gestione del campo sportivo interviene per fare chiarezza. "Alla scadenza della convenzionne del campo sportivo - afferma - l'unica via percorribile da qualsiasi amministrazione comunale era individuare un gestore tramite una procedura di evidenza pubblica, qualsiasi società sportiva poteva parteciparvi come prevede la legge, questo è quanto abbiamo fatto recentemente, come ha fatto di recente anche l'amministrazione di Arconate". Rolfi ribadisce che "Ipotizzare che fosse possibile rinnovare la convenzione all'Us Dairaghese calcio significa semplicemente prendere in giro i cittadini indicando una strada non percorribile". Il primo cittadino del Municipio di via Damiano Chiesa respinge l'accusa di avere voluto mettere alla porta qualche associazione e sottolinea come la sua richiesta rivolta all'Us Dairaghese per avere una proposta di gestione "non ha avuto risposta". Gli sforzi dell'amministrazione comunale sono ora concentrati sulla riqualificazione dell'impianto termico che, sottolinea Rolfi, "Non è stato oggetto di manutenzione a partire dal 2011". E conclude evidenziando come gli investimenti fatti sul campo sportivo siano figli proprio del fatto che "Crediamo nella valorizzazione e nelle potenzialità inespresse di quell'impianto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!