Potenziamento della dotazione informatica

Transizione digitale avanti tutta. Il Comune di Vanzaghello ha deciso di spingere l'acceleratore sul potenziamento della sua dotazione informatica per il triennio 2022-24. Per la gestione del sistema web comunale è stata stanziata per il 2023 la somma di 5000 euro che va a confermare quella del 2022. Alla gestione e manutenzione software dei vari uffici saranno invece destinati, come l'anno precedente, 16 mila euro. Quindicimila saranno, poi, quelli investiti per tenere sottocontrollo il pacchetto hardware, ossia le strutture computeristiche vere e proprie. Il potenziamento del sistema di connettività, nel 2023, "peserà" per 10 mila euro. Restano 3530 euro che serviranno all'acquisto di software e licenze per i vari servizi comunali e 2000 per l'acquisto di hardware con riguardo all'ambito delle concessioni cimiteriali. "Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali - spiega la giunta- costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche, in questo processo di trasformazione digitale è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l'utente, e quest'obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un servizio".

