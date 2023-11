Don Andrea 'entra' ad Ossona

Dopo le esperienze come coadiutore prima a Sedriano e Vittuone, poi nella Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda, don Andrea si appresta a prendere per la prima volta l’incarico di Parroco

Una stagione di cambiamenti, a livello personale e di comunità. Dopo tanti anni impegnato come responsabile della pastorale giovanile del Decanato di Castano, don Andrea Cartabia è da qualche mese il parroco della Parrocchia San Cristoforo di Ossona, che si appresta a celebrare ufficialmente il suo ingresso come nuova guida. Dopo le esperienze come coadiutore prima a Sedriano e Vittuone, poi nella Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda, don Andrea si appresta a prendere per la prima volta l’incarico di Parroco. La sua nuova comunità è pronta a festeggiarlo con un intenso pomeriggio di festeggiamenti in programma per domenica 19 novembre. Il ritrovo è fissato per le 15 in oratorio, dove ragazzi e famiglie accoglieranno don Andrea per una merenda insieme. Sempre in oratorio poi, alle 16.30, il nuovo parroco sarà accolto e salutato anche dalle autorità civili e dalle associazioni del paese. Alle 17 partirà la processione verso la chiesa di san Cristoforo cui seguirà la Santa Messa d’ingresso. A conclusione, aperitivo sul sagrato. Tutta la comunità ossonese è dunque pronta a accogliere don Andrea e a camminare insieme con lui per un percorso lungo e che porterà sicuramente ricchi frutti a tutti i fedeli di Ossona.

