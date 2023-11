A lezione... coi monumenti!

In occasione della Giornata Nazionale delle Forze Armate l'Amministrazione comunale di Villa Cortese ha organizzato una lezione itinerante per i ragazzi di terza elementare tra i monumenti ai caduti del paese.

Non solo celebrazione della ricorrenza attraverso i rituali tradizionali, ma lezione di storia per i più giovani. In occasione della celebrazione del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e delle Forze Armate che segnò la chiusura della prima guerra mondiale, l 'amministrazione comunale ha voluto condurre in corteo i piccoli della classe terza elementare della scuola Pinciroli per i vari monumenti ai caduti del paese. "Dopo un primo momento in piazza con una chiacchierata tra gli amministratori e i bambini sulla storia di Villa Cortese - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - e la lettura di una poesia a cura degli alunni delle classi terze A e B, il corteo ha raggiunto i vari monumenti dove i bambini hanno deposto i loro bellissimi fiori di carte tricolore che hanno realizzato le scorse settimane a scuola". L'iniziativa ha riscosso molto successo e, ha concluso Barlocco, sarà sicuramente replicata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!