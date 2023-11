Compliance e sostenibilità per le PMI

La LIUC propone un convegno sulle sfide in tema di compliance e sostenibilità che stanno interessando in modo sempre più pervasivo anche le Piccole e Medie Imprese. L’appuntamento è per giovedì 23 novembre alle 14.45.

La LIUC propone un convegno sulle sfide in tema di compliance e sostenibilità che stanno interessando in modo sempre più pervasivo anche le Piccole e Medie Imprese. L’appuntamento è per giovedì 23 novembre alle 14.45.

Nello scorso mese di agosto, la Commissione Europea ha adottato in via definitiva gli Standards Europei sul Rapporto di Sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) e a breve dovrebbe essere recepita dai paesi membri la Direttiva 2464/2022 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Standard Directive). In un contesto profondamente mutato si evidenziano inoltre nuovi profili di responsabilità che interessano in primo luogo gli amministratori delle società che integrano la catena del valore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!