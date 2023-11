I gruppi di cammino di Legnano

Salute, socializzazione e inclusione: questo sono i gruppi di cammino. A Legnano ne sono già attivi tre: Centro, Canazza e Mazzafame, con un centinaio di iscritti.

Salute, socializzazione e inclusione: questo sono i gruppi di cammino. A Legnano ne sono già attivi tre: Centro, Canazza e Mazzafame, con un centinaio di iscritti. I gruppi di cammino sono promossi da ATS Milano Città Metropolitana in collaborazione con il Comune. Per informazioni e adesioni: Comune di Legnano uff [dot] sport [at] legnano [dot] org tel 0331/471251/329/283/297; ATS Milano Città Metropolitana promozionesalute [at] ats-milano [dot] it.

