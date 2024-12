Il Bilancio di Sostenibilità di Avis Legnano

Il Bilancio di Sostenibilità è un passo importante per Avis Legnano: un impegno concreto verso salute, solidarietà e responsabilità.

Avis Legnano, sezione "Cristina Rossi", ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, una rendicontazione non finanziaria relativa ai dati 2023. Il documento, redatto su base volontaria perché Avis non rientra tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigerlo, testimonia l’impegno dell’associazione verso una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri stakeholder. «Questo documento riflette con orgoglio i risultati raggiunti nel nostro impegno quotidiano -dice Pierangelo Colavito, presidente di Avis Legnano-. I traguardi conseguiti ci motivano e rafforzano la nostra responsabilità verso i donatori, i volontari e l’intera comunità locale. Trasparenza, salute, solidarietà e sostenibilità sono i valori fondamentali che guidano ogni nostra azione».

Il Bilancio di Sostenibilità è un passo importante per Avis Legnano, che rafforza il proprio modello operativo con la costituzione di un “comitato di sostenibilità”, con funzioni propositive e consultive nei confronti del consiglio direttivo e di supervisione dei progetti legati alla sostenibilità e la loro implementazione.

Tra i principali obiettivi perseguiti, Avis Legnano ha scelto di allinearsi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti.

«Abbiamo identificato otto SDGs che sono prioritari per il nostro operato, considerando la sua missione principale di promuovere la donazione di sangue e il benessere della comunità, nonché la sua attenzione alla salute, all'inclusione e alla sostenibilità -sottolinea Colavito-. E con la pubblicazione del documento di rendicontazione confermiamo la nostra volontà di operare in modo etico e responsabile, mettendo al centro i nostri stakeholder e lavorando per il bene comune. Del resto, lavorare insieme per un obiettivo comune è sempre stato il nostro punto di forza».

Nel dettaglio, questi gli impegni e le azioni messe in campo, suddivise in base ai tre pilastri dell’approccio ESG (Environmental, Social, Governance): modello che Avis Legnano integra pienamente nella propria strategia, riflettendo un impegno globale verso la sostenibilità e il benessere.

Per quanto riguarda la salute, Goal 3-Salute e Benessere: Promuovere stili di vita sani e garantire l'accesso a sangue sicuro, contribuendo al miglioramento della salute pubblica. Sostenere campagne di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e sulla prevenzione delle malattie. Goal 4-Istruzione di Qualità: Educare le nuove generazioni sull'importanza della solidarietà e del dono attraverso iniziative nelle scuole. Goal 5-Uguaglianza di Genere: Assicurare che tutte le iniziative siano inclusive e promuovano pari opportunità per donne e uomini, sia tra i donatori che tra i dipendenti. Goal 10-Ridurre le Disuguaglianze: Favorire l’accesso alla donazione e ai benefici correlati per tutti i gruppi sociali, garantendo inclusività e abbattendo barriere culturali o economiche.

Nel campo ambientale, Goal 12-Consumo e Produzione Responsabili: Ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi (es. materiali promozionali) e adottare pratiche sostenibili negli eventi e nelle attività. Goal 13-Lotta contro il Cambiamento Climatico: Ridurre l’impronta ecologica dell’organizzazione, promuovendo azioni sostenibili come la mobilità green per i volontari e l’uso di materiali ecocompatibili.

Infine, in tema di governance: Goal 16-Pace, Giustizia e Istituzioni Solide: Rafforzare la trasparenza e la fiducia attraverso una rendicontazione chiara delle attività e la gestione etica dell’associazione. Goal 17-Partnership per gli Obiettivi: Creare collaborazioni con istituzioni, aziende e altre associazioni per amplificare l'impatto delle proprie iniziative.

Il Bilancio di Sostenibilità di Avis Legnano è disponibile a questo link.

