'Raccontami la sua storia': è l'iniziativa promossa dagli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali di San Giorgio su Legnano, in collaborazione con Laura Agnoletto Baj. "Raccontaci la storia di una tua amica, di tua mamma, tua sorella, cugina, moglie, nonna o bisnonna... che ti ha colpito e che secondo te varrebbe la pena che anche altri conoscessero - come recita la presentazione - Non devono essere storie di gesti eroici, ma comportamenti e scelte che abbiano avuto un significato per la comunità". E, una volta trovata e scritta, allora, bisognerà mandarla a sport [at] sangiorgiosl [dot] org oppure portarla a mano in Comune, con la scritta 'Raccontami la sua storia', entro il 15 gennaio. Se poi ci sono pure delle fote, ancora meglio. "Per la giornata della donna, l'8 marzo - concludono - vorremmo progettare un libro e anche una serata in cui saranno appunto raccontate queste storie di donne che con le loro azioni hanno arricchito la vita della comunità di San Giorgio".

