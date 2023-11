Alla scoperta... del Castello Sforzesco!

La Biblioteca di Marcallo con Casone, in collaborazione con la ProLoco nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano d’autore’, organizza per sabato 2 dicembre una gita milanese per scoprire i segreti del Castello Sforzesco.

Un tour per scoprire i suggestivi sotterranei di quello che per secoli è stato il centro del potere civile del nostro capoluogo. La Biblioteca di Marcallo con Casone, in collaborazione con la ProLoco nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano d’autore’, organizza per sabato 2 dicembre una gita milanese per scoprire i segreti del Castello Sforzesco.

Il tour è offerto dall’assocaizione Ad Artem, e porterà i visitatori alla scopreta della Strada Coperta della Ghirlanda. L’appuntamento è fissato per le 10:30, con raggiungimento con mezzi propri della meta, ed è possibile prenotarsi entro giovedì 16 novembre presso la Biblioteca al costo di 16€.

