‘Insieme Digital’ in biblioteca

Non sai come spostare le foto dal tuo cellulare al cloud? Vuoi leggere un libro digitale, ma non sai da che parte cominciare? Vuoi compilare il tuo curriculum vitae e non sai da che parte iniziare? Passa in biblioteca a Robecchetto e troverai l’aiuto che ti serve. Ecco, infatti, ‘Insieme Digital’, un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, proprio per dare un aiuto e un sostegno concreto alla cittadinanza. Per saperne di più, basterà prendere appuntamento in biblioteca, chiamando allo 0331/876476 oppure 334/6097681 o ancora scrivendo a biblio [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it.

