Il programma della Fiera

Pronti alla 'tre giorni' di Fiera di San Martino ad Inveruno. E saranno allora tre giorni di iniziative, appuntamenti e momenti pensati proprio per tutti.

Pronti alla 'tre giorni' di Fiera di San Martino ad Inveruno. E saranno allora tre giorni di iniziative, appuntamenti e momenti pensati proprio per tutti. Da sabato 11 a lunedì 13 novembre, insomma, come si dice non ci sarà davvero "tempo di annoiarsi", anzi gli eventi si susseguiranno uno dopo l'altro.

SABATO 11 NOVEMBRE

SALA F. VIRGA – BIBLIOTECA COMUNALE

Ore 9.45 CERIMONIA INAUGURAZIONE FIERA

- INAUGURAZIONE MOSTRA DELL’ARTISTA

GIOVANNI MASCETTI - “L’etica nella forma”

- INAUGURAZIONE MOSTRA “Terra glacialis”

A cura del Servizio Glaciologico Lombardo

PADIGLIONI VIALE PIEMONTE

Ore 10.00 - 18.00 Ore 14.00 - 18.00

RASSEGNA “CUSTODI DI BIODIVERSITÀ”

col patrocinio di Regione Lombardia

MOSTRA SOCIALE AVICOLA

a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori

AREA ESPOSITIVA VIA MANZONI E VIA LIGURIA

Ore 9.00 - 23.00

STAND COMMERCIALI E ARTIGIANALI - MOSTRAMERCATO CONIGLICOLTURA STAND “CAMPAGNA AMICA” a cura della Coldiretti

PRODOTTI DEL CONSORZIO PRODUTTORI

AGRICOLI DEL PARCO DEL TICINO

PUNTO RISTORO A PRANZO E CENA

PIAZZA DON RINO VILLA (CONAD)

Ore 15.00 - 19.00 AZIENDA AGRICOLA SANTA GIULIA: VENDITA PRODOTTI A KM ZERO, LABORATORI DI PANIFICAZIONE, I GIOCHI DI UNA VOLTA

AREA ESPOSITIVA VIA MANZONI E VIA LIGURIA

Ore 16.30 Spettacoli e laboratori didattici

‘Bolle di Sapone’

Ore 18.00 Giochiamo con le marionette

Ore 19.30 Grande spettacolo con ‘Mangiafuoco’

Ore 20.00 Musica soft revival con il gruppo

televisivo “I VANDALI”

DOMENICA 12 NOVEMBRE

PADIGLIONI VIALE PIEMONTE

Ore 10.00 – 18.00

RASSEGNA “CUSTODI DI BIODIVERSITÀ”

col patrocinio di Regione Lombardia MOSTRA SOCIALE AVICOLA a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori

VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA

PIAZZA SAN MARTINO

Ore 10.00 Santa Messa di ringraziamento

Ore 11.15 Sfilata e benedizione delle macchine

agricole

Ore 15.30 ‘Rosso a spasso’, spettacolo di strada

con giocoleria, acrobatica, trabiccoli e magia

LARGO S. PERTINI

GRIGLIATA a cura dell’Accademia Italiana

della Costina di Coarezza (Va)

DIMOSTRAZIONE DI MUNGITURA

PARCO COMUNALE (DA LARGO S. PERTINI)

Ore 10.00 - 20.00 MOSTRA OVINI,

CAPRINI ED EQUINI

AREA ESPOSITIVA VIA MANZONI E VIA LIGURIA

Ore 9.00 - 23.00

STAND COMMERCIALI E ARTIGIANALI - MOSTRAMERCATO CONIGLICOLTURA STAND

“CAMPAGNA AMICA” a cura della Coldiretti

PRODOTTI DEL CONSORZIO PRODUTTORI

AGRICOLI DEL PARCO DEL TICINO PUNTO

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE

CENTRO STORICO

Ore 9.00 - 19.00 FIERA DELLE MERCI

“BANCARELLE IN PIAZZA”

PARCO COMUNALE (DA LARGO S. PERTINI)

Ore 10.00 - 20.00 MOSTRA OVINI, CAPRINI

ED EQUINI PADIGLIONI VIALE PIEMONTE

Ore 10.00 - 12.30

RASSEGNA “CUSTODI DI BIODIVERSITÀ”

col patrocinio di Regione Lombardia

MOSTRA SOCIALE AVICOLA a cura

dell’Associazione Lombarda Avicoltori

AREA ESPOSITIVA VIA MANZONI E VIA LIGURIA

Ore 9.00 - 23.00

STAND COMMERCIALI E ARTIGIANALI - MOSTRAMERCATO CONIGLICOLTURA STAND

“CAMPAGNA AMICA” a cura della Coldiretti

PRODOTTI DEL CONSORZIO PRODUTTORI

AGRICOLI DEL PARCO DEL TICINO PUNTO

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!