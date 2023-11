La benedizione dei trattori

Al termine della messa internazionale il parroco Marinoni ha benedetto i mezzi agricoli. Alla cerimonia presenti anche il sindaco del Gobbo, l'assessore Cucinello e Bianchi: "Il bello è che ci sono tanti ragazzi che hanno avviato questa bellissima attività".

È ormai diventata una tradizione a Magenta la benedizione dei mezzi agricoli del comitato agricolo del territorio del magentino, che segna l’evento di apertura della festa patronale di San Martino, in programma per il prossimo weekend. Decine i mezzi che da Piazza Liberazione hanno raggiunto il sagrato della basilica di San Martino. Dopo la messa internazionale sul sagrato della basilica di San Martino il parroco don Giuseppe Marinoni ha benedetto i trattori e tutti i mezzi agricoli. Una tradizione che si rinnova alla presenza delle autorità cittadine a cominciare dal Sindaco Luca Del Gobbo. Tanti i trattori che hanno sfilato per le vie di Magenta.

Al termine della mattinata, un momento anche per i più piccoli, che hanno visto come una pannocchia diventa mais. Per loro e per tutti i presenti il comitato agricolo del magentino ha anche pensato a un regalo: la classica polenta nata dai prodotti del territorio.

Lucrezia Bianchi, del comitato agricolo del magentino, ha commentato: “Il bello è che ci sono tanti ragazzi che hanno avviato questa bellissima attività. Cosa che ci fa ben sperare per il futuro”. E così l’assessore Mariarosa Cuciniello che ha aggiunto: “Il nostro è un territorio ancora a forte vocazione agricola, siamo vicino a questo mondo”. Gli agricoltori hanno distribuito un sacchetto di farina per fare la polenta, mostrando come si produce secondo le antiche tecniche che poi, alla fine, sono sempre attuali.

