Omicidio - suidicio a Corbetta

Il figlio che torna a casa... e poi il dramma di trovare entrambi genitori senza vita. Una scena terribile quella che si è materializzata davanti agli occhi del loro figlio di 24 anni che ha scoperto la tragedia nel primo pomeriggio di domenica rientrando a casa.

Entrato nell'abitazione, dopo che i due non gli rispondevano, il ragazzo avrebbe trovato la mamma, Vita Di Bono, e il padre, Luigi Buccino, nella camera da letto dell'abitazione. Il giovane ha così dato l’allarme al 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. Stando a quanto filtrato, entrambi i cadaveri presentavano segni di fendenti. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto, anche ascoltando il 24enne, per capire cosa sia successo in quella casa.

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio suicidio. Sembra, secondo i primi rilievi, che sia stata lei - che pare fosse in cura da uno psichiatra - ad ammazzare il marito per poi uccidersi. L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre dormiva - tanto che il corpo era sotto le lenzuola - e colpito più volte alla spalla e alla gola. A quel punto la donna, che un paio di anni fa avrebbe tentato il suicidio, si sarebbe tolta la vita. Non è escluso che il dramma si sia consumato ore prima rispetto al momento in cui è stato scoperto.

