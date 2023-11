Chiesa e modernità, un rapporto da approfondire continuamente. Un contributo in questo senso verrà anche da tre incontri promossi dal Decanato di Legnano.

Chiesa e modernità, un rapporto da approfondire continuamente. Un contributo in questo senso verrà anche da tre incontri promossi dal Decanato di Legnano. Il primo è in programma martedì 21 novembre alle 21 nella basilica di San Magno e sarà caratterizzato da un intervento di monsignor Erio Castellucci, vescovo della Diocesi di Modena e Nonantola. "La dimensione educativa nella Chiesa" sarà invece il tema dell'incontro fissato per martedì 5 dicembre. Ad affrontarlo sarà Franco Nembrini, docente e saggista a partire dalle 21 all'oratorio di Cerro Maggiore. Martedì 12 dicembre alle 21 la Chiesa del Santissimo Redentore di Legnano spalancherà le porte alla discussione sulla relazione tra Chiesa e città. Ne parlerà l'arcivescovo di Torino monsignor Roberto Repole. Le tre serate costituiscono un accompagnamento della comunità legnanese verso la visita dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

