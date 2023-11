Giochi: il negozio più bello

“È uno dei negozi di giocattoli più belli del mondo, non d'Italia". Sono le parole di Enrico Preziosi, fondatore dell'omonimo gruppo che ha aperto a Milano in gestione il primo store Hamleys nel Paese. Il negozio si trova in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele, dove un tempo c'era Gap.

“È uno dei negozi di giocattoli più belli del mondo, non d'Italia". Sono le parole di Enrico Preziosi, fondatore dell'omonimo gruppo che ha aperto a Milano in gestione il primo store Hamleys nel Paese. Il negozio si trova in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele, dove un tempo c'era Gap: occupa un'area di circa 1.330 metri quadrati. Il marchio inglese è stato fondato nel 1760 da William Hamley: in Regent Street, a Londra, c'è la sede storica, una vera e propria icona britannica. Hamleys è entrato nel Guinness dei primati come "il negozio di giocattoli più antico del mondo". Nei locali, su due piani, si respira aria meneghina con intarsi londinesi. Ci sono i tram, il Castello, il Duomo. Ma anche 'bobbies' e Union jack. Al piano superiore una giostra carosello, una vera e propria attrazione "che renderà lo shopping un'esperienza".

