"Sempre più sicuri"

E’ certamente tra i principali obiettivi dell’Amministrazione comunale. Un paese sempre più sicuro: come si dice si lavora a 360 gradi a Turbigo, proprio per programmare e mettere in campo una serie di servizi e progetti che possano garantire appunto una maggiore tranquillità ai cittadini e a chi ha un’attività sul territorio. “Massima attenzione alle cosiddette zone sensibili, organizzando attività mirate e specifiche - commenta l’assessore Davide Cavaiani”. E, contemporaneamente, intanto ecco che se da una parte è arrivato il nuovo comandante della Polizia locale, dall’altra l’idea è anche quella di aumentare l’organico del comando di piazza Bonomi. “Altro tassello fondamentale - conclude - E in questa direzione, pertanto, ci stiamo muovendo”.

"PER UN PAESE SEMPRE PIU' SICURO"



