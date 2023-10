Arconate: formazione BLS-D e alimentazione sicura

L’Assessorato alle politiche sociali e alla salute del Comune di Arconate ha organizzato un corso di formazione BLS-D di manovre di disostruzione e di alimentazione sicura in età pediatrica, tenutosi sabato 28 ottobre presso l’Auditorium comunale.

L’Assessorato alle politiche sociali e alla salute del Comune di Arconate ha organizzato un corso di formazione BLS-D di manovre di disostruzione e di alimentazione sicura in età pediatrica. Tenutosi sabato 28 ottobre presso l’Auditorium comunale, la giornata di formazione è stata guidata dal dottor Umberto Rivolta e dalla dottoressa Alessandra Poma, che hanno guidato i presenti prima in un momento di teoria per poi passare alla prova pratica. Tanti i partecipanti ad un corso che è sempre più indispensabile per poter affrontare con sicurezza manovre che potrebbero realmente salvare la vita.

