Skate park al parco Quattro Elle

L'hobby è molto diffuso tra i giovani, e non da oggi. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha deciso di fare agli appassionati di skateboard un regalo con i fiocchi. Sul piatto vi è una somma pari a 99 mila euro. "L'intervento - si legge nella relazione fatta dalla giunta retta dal sindaco Linda Colombo - si inserisce all'interno di una zona destinata a parco all'interno dell'area residenziale posta nel parco Quattro Elle, in adiacenza alla via Silvio Pellico, attualmente l'area è libera e sarà previsto l'inserimento di una nuova pista da skateboard, l'intento è di costituire un nuovo spazio di aggregazione per la collettività di Bareggio la cui posizione all'interno del grande giardino attrezzato possa garantire la creazione di un nuovo impianto sportivo per attività fisica e ludica salubre e sicura". La struttura sarà creata in ossequio al rispetto del valore paesistico dell'area e, precisa la giunta, in calcestruzzo. "Questa scelta - prosegue la relazione - comporta una serie di vantaggi economici, sportivi, compositivi, a parità di budget si possono realizzare più proposte sportive, di durabilità e maggiore estensione. Sul piano sportivo da alcuni anni ormai le manifestazioni sportive nazionali della Federazione italiana di skateboard e bmx si svolgono unicamente su impianti realizzati in cls. Ci sono vantaggi di maggiore durevolezza e il progetto su misura permette la realizzazione di aree sportive tecnicamente diversificate e quindi uniche".

