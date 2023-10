Settima edizione del Cross delle Cascine

Soi Inveruno torna con la settima edizione della corsa più autunnale dell'anno: il Cross delle Cascine, la gara di apertura della stagione sui prati del Comitato provinciale milanese.

Soi Inveruno torna con la settima edizione della corsa più autunnale dell'anno: il Cross delle Cascine, la gara di apertura della stagione sui prati del Comitato provinciale milanese. Un insieme di prove per tutte le categorie organizzate domenica 29 ottobre intorno a Cascina Beltramini. La gara femminile ha visto la presenza di Sofia Sidenius (Bracco Atletica), finalista all'Eyof di Maribor, al comodando per tutta la gara. Alle sue spalle la junior Margherita Fabris (Pro Patria Busto) e l'altra allieva Matilde Tanzarella (Bracco), poi l'atleta di casa Camilla Ballocchi. La sfida al maschila la spunta Riccardo Amadori (Pro Sesto), under 23 con 14:41 nei 5000. Sul podio ci sono Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo) e Silvio Stella (US Sangiorgese). Successo in casa Pro Sesto anche tra i Cadetti, dove Giorgio Maria Fumagalli supera Giacomo Bossi (Atletica Meneghina) e la coppia dell'Atletica Cesano con Eros Pezzetti e Tommaso Resta.Tra le Cadette va in campo il campionato sociale della Pro Patria ARC Busto. Le bustocche monopolizzano le prime quattro posizioni con Giulia Galli, Giorgia Ardagna, Anna Castellazzi ed Elisa Pinciroli. La prima delle milanesi è Maia Grimoldi (Pro Sesto) quinta, settima Alessia Varotti (Atletica Cesano). Tra le Ragazze 2010 consueto assolo di Asia Scimone (Atletica Meneghina) che precede la compagna Maddalena Ravà, Maria Letizia Anzini (Pro Patria Busto) e Silvia Boga (Atletica Cesano). Francesco Lollo (Atletica Cesano) vince la sfida maschile 2011 superando Marco Gianelli (SAO Cornaredo), la coppia bustocca Simone Pappalardo e Riccardo Reginato, Gabriele Gorgoglione (Riccardi Academy). Per l'anno 2011, Anna Beck (Atletica Cesano) supera la coppia di Concorezzo con Greta Strumi e Giulia D'Amato; al maschile, il bustocco Luca Gorla supera Edoardo Tricarico (Atletica Meneghina), Natan Carsenzuola (SAO Cornaredo) e Riccardo Garofalo

