A scuola di circolarità: 'Ricicla di +'

AEMME Linea Ambiente è tornata nelle classi: ha preso, infatti, nella mattina di mercoledì 18 ottobre alla scuola 'Franco Tosi' di Legnano il progetto 'Differenzia di +', nato sette anni fa come supporto all’attività d’informazione/comunicazione rivolta ai cittadini e finalizzata a educarli verso una sempre più corretta separazione dei rifiuti. Tanta la curiosità dei ragazzi e altrettanto il loro entusiasmo nel sentirsi investiti del ruolo di 'paladini dell’ambiente' e di 'ambasciatori delle buone pratiche' presso gli adulti.

Alle lezioni frontali nelle classi seguiranno i laboratori creativi, che quest’anno saranno incentrati sui R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): i ragazzi realizzeranno circuiti elettrici con pile, cicalini e interruttori, imparando così a riconoscere le diverse parti che compongono i tanti R.A.E.E. che vengono buttati ogni giorno.

