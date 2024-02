Con 'Forestami', 771 nuove piante a Legnano

Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale nel territorio della Città metropolitana di Milano, prosegue le attività di piantagione e arriva a Legnano con due interventi.

Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale nel territorio della Città metropolitana di Milano, prosegue le attività di piantagione e arriva a Legnano con due interventi. Nel Comune di Legnano saranno implementate due aree verdi con 771 nuove piante e sabato 24 febbraio sono stati moltissimi i cittadini a partecipare alla messa a dimora di alberi e arbusti. Molte di queste persone sono state “custodi” dell’iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana. Dichiara Lorena Fedeli, assessore alla Città futura: “Legnano vuole fare la sua parte all’interno del territorio della Città metropolitana di Milano per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e in questo senso la forestazione urbana è un tassello fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale e migliorare la vivibilità nella nostra città. Questa piantagione corona un lavoro portato avanti da tempo con i tecnici di Forestami per individuare le aree di forestazione e si aggiunge alla messa a dimora di 3mila 600 piante realizzata l’anno scorso nell’ambito del progetto Superb, reso possibile proprio dalla nostra adesione a Forestami. È importante e significativo che questa piantagione sia partecipata dai cittadini: il verde è un patrimonio di cui tutti devono imparare a pendersi cura. Il nostro futuro dipenderà anche dalla nostra capacità di rispettare e valorizzare questa risorsa”. Ecco tutti i dettagli dei due progetti di Legnano, la cui piantagione e manutenzione è a cura della Cooperativa Il Ponte: Progetto di Parco 8 marzo (viale Sabotino - Giardino 8 marzo, fronte Scuola dell’Infanzia Collodi) - Bambini e famiglie potranno godere, presso il parco urbano pubblico, di una nuova macchia di natura estesa su una superficie di 6.384mq, formata da 118 alberi, tra cui 20 tigli selvatici, e 183 arbusti forestali (alberi come farnia, cerro, carpino bianco, ciliegio, acero campestre, frassino maggiore; arbusti come nocciolo, evonimo europeo, corniolo, ligustro), in connessione con la vegetazione già presente. Progetto area verde di via Abruzzi - Dopo una riqualificazione del bosco esistente, il progetto presso via Abruzzi, sviluppato su una superficie complessiva di 5.133 mq, prevede la realizzazione di un rimboschimento con elementi arbustivi e arborei nella parte nord (con alberi quali farnia, cerro, carpino bianco, ciliegio, acero campestre, frassino maggiore; arbusti come nocciolo, evonimo europeo, corniolo, ligustro), mentre nella parte sud crescerà un frutteto formato da esemplari di nespolo, cachi, pero corvino, àmolo, azzeruolo, sambuco, cotogno, gelso e fico, per un totale di 470 nuove piante, di cui 344 alberi e 126 arbusti.

