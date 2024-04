Concorso Padre Crespi

Sono circa 320 i lavori prodotti dalle scuole che partecipano al concorso Padre Carlo Crespi e, fino a domenica 28 aprile, in mostra nella sala Caironi della Famiglia Legnanese.

Sono circa 320 i lavori prodotti dalle scuole che partecipano al concorso Padre Carlo Crespi e, fino a domenica 28 aprile, in mostra nella sala Caironi della Famiglia Legnanese. Il concorso, promosso dall’associazione Padre Carlo Crespi, rientra nel programma del Centenario di Legnano Città e si propone di far conoscere, soprattutto alle generazioni più giovani la figura del missionario salesiano nato a Legnano, ma che ha trascorso la maggior parte della sua vita a Cuenca (Ecuador), località dove è morto nel 1982. L’iniziativa, aperta a tutte le scuole, dalla primaria alle superiori, ha visto l’invio di elaborati di vario genere: disegni, collage e video. Agli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, quale base del lavoro, è stato distribuito un fumetto del vignettista Mario Lisi che racconta la vita di Padre Crespi e le tante sfaccettature della sua personalità. Oltre che missionario vicino agli ultimi, il sacerdote è stato anche entomologo, scienziato, archeologo, musicista, scrittore e regista. Il montepremi del concorso ammonta a 4 mila 500 euro e consiste in materiale o iniziative didattiche e buoni libro. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni sino al 28 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La cerimonia di premiazione del concorso è in programma sabato 4 maggio alle 10 nella sala teatro dell’Istituto Barbara Melzi.

