Studenti e lavoratori che sono già utenti registrati sull’app WECITY possono tornare a pedalare guadagnando CO2 coin da spendere nei quasi cinquanta esercizi commerciali accreditati. È ripartito, infatti, e andrà avanti fino al 15 giugno l’iniziativa dei buoni mobilità, che rientra nel progetto "L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile", con cui la giunta comunale contribuisce a incentivare gli spostamenti in bicicletta, in monopattino o ai piedi, e il commercio di vicinato.

Il valore complessivo dei buoni mobilità deliberato dall’esecutivo legnanese è pari a 6mila 657 euro, somma che permette di aggiungere 200 nuovi utenti ai 600 già registrati. Questo significa che da oggi lavoratori o studenti di età superiore a 16 anni che abitano, lavorano o studiano a Legnano possono accreditarsi registrandosi sull’app WECITY, che dovranno attivare durante ogni tragitto casa-lavoro e casa-scuola e viceversa, per monitorare i km percorsi e maturare il credito, pari a 0,25 euro per chilometro percorso in modo sostenibile. Aperti anche i termini per gli esercizi commerciali per accreditarsi all’utilizzo dei buoni mobilità.

"Siamo riusciti a recuperare ancora qualche risorsa del finanziamento ministeriale e lo mettiamo a disposizione di lavoratori e studenti che, spostandosi in modo sostenibile per raggiungere il posto di lavoro o la scuola, potranno contribuire a sostenere i commercianti di vicinato della nostra Città - sottolinea Monica Berna Nasca - Il ministero aveva concepito l’iniziativa dei buoni mobilità con più finalità: non solo incentivare una mobilità alternativa a quella delle auto private beneficiando gli esercizi commerciali che aderivano al progetto, ma anche innescare un meccanismo virtuoso nelle comunità locali per cui, una volta esauriti i fondi stanziati, i buoni sarebbero stati finanziati dagli operatori commerciali stessi. Il mio auspicio è che, dati i buoni riscontri, l’iniziativa possa proseguire con il concorso del nostro tessuto economico".

La possibilità di maturare buoni mobilità è estesa sino al 15 giugno; i buoni devo essere spesi entro il giorno successivo, domenica 16 giugno. In numeri, dall’inizio dell’iniziativa, sono stati pedalati complessivamente circa 62 mila chilometri tra istituti superiori e lavoratori/studenti individuali; 55mila euro è la somma spesa negli esercizi commerciali della città.

