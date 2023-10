Bernate: al via la seconda tranche di lavori per la ciclabile

Ripresi i lavori di completamento della pista ciclabile che collega Bernate Ticino e la frazione di Casate, parallelamente si sono anche concluse le operazioni di asfaltatura della strada Comunale Bernate Cuggiono.

Ripresi i lavori di completamento della pista ciclabile che collega Bernate Ticino e la frazione di Casate. Dopo il primo blocco di lavori è arrivato il secondo finanziamento di Regione Lombardia che permette il proseguo della pista ciclopedonale che collega via Roma e via 4 novembre, completando così collegamento tra i due centri abitativi. Con una sovvenzione di 255 mila euro stanziati dalla Regione per definire questo secondo blocco di lavori, a cui seguirà poi un terzo finanziamento che permetterà il collegamento con l’Alzaia del Naviglio. I lavori si concluderanno, condizioni meteo permettendo, in tre mesi.

Parallelamente ai lavori della ciclopedonale, si sono concluse le operazioni di asfaltatura della strada Comunale Bernate Cuggiono, nel tratto di competenza del comune di Bernate, con un investimento di 60 mila euro.

