Controllo di commestibilità dei funghi

Ogni anno si registrano in Italia migliaia di casi di intossicazione e almeno una decina di decessi determinati da funghi tossici o non idonei al consumo. La maggior parte è determinata da funghi raccolti e non controllati, o raccolti in luoghi non idonei, o commestibili ma non correttamente preparati.

L’unico modo per stabilire la commestibilità di un fungo è quello di determinarne la specie di appartenenza e solo un esperto Micologo è in grado di riconoscerla basandosi sulle proprie conoscenze scientifiche e morfobotaniche. Se non si è esperti, il rischio di confondere i funghi commestibili con quelli velenosi è estremamente alto.

Nel Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Regione Lombardia sono operativi gli Ispettorati micologici, dove i cittadini possono recarsi per far controllare il proprio raccolto ad esperti micologi. Questo servizio è offerto gratuitamente alla cittadinanza e, al termine della visita, viene rilasciato un certificato ufficiale in cui sono indicati i nomi scientifici delle specie identificate, se ne attesta la commestibilità e vengono fornite le indicazioni per il consumo in sicurezza.

Gli Ispettorati micologici, presso i quali operano micologi abilitati, hanno funzioni di vigilanza, controllo e certificazione di commestibilità dei funghi spontanei per aziende e privati cittadini.

In particolare, tra i servizi svolti dagli Ispettorati micologici, vi è il riconoscimento delle specie fungine raccolte dai privati cittadini raccoglitori e/o diretti consumatori e la determinazione dei funghi commestibili. Tale attività è svolta gratuitamente.

Per quanto riguarda la commercializzazione di funghi spontanei, coltivati e/o conservati, gli Ispettorati micologici si occupano di controllo e certificazione dei funghi spontanei freschi destinati alla vendita presso mercati ortofrutticoli, esercizi di vendita e di ristorazione; si occupano anche di interventi di vigilanza ispettiva sulla coltivazione, importazione, produzione, lavorazione, confezionamento, commercializzazione, vendita e somministrazione dei funghi freschi, secchi e conservati.

Inoltre gli Ispettorati micologici svolgono interventi formativi e informativi diretti alla popolazione e agli operatori del settore ortofrutticolo e della ristorazione e svolgono interventi in occasione di eventuali intossicazioni derivanti dal consumo di funghi posti in vendita presso privati o pubblici esercizi.

