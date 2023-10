Velostazione: comodato d'uso ex magazzino ferroviario

Il 12 ottobre il Gruppo FS e il Comune di Legnano hanno sottoscritto il contratto di comodato d’uso della durata di otto anni per l’ex magazzino ferroviario, che consentirà la realizzazione di una velostazione utilizzando lo spazio porticato posto in testa all’immobile storico.

Il 12 ottobre il Gruppo FS e il Comune di Legnano hanno sottoscritto il contratto di comodato d’uso della durata di otto anni per l’ex magazzino ferroviario, che consentirà la realizzazione di una velostazione utilizzando lo spazio porticato posto in testa all’immobile storico. La velostazione è una delle azioni del progetto “L’alto milanese va in Mobilità Sostenibile” del Programma sperimentale nazionale di “Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro disciplinato dal D.M. 208 del 20/07/2016 che vede il Comune di Legnano quale capofila e destinatario del finanziamento”.

Il Programma è volto a consentire e incentivare l’uso della bicicletta da parte dei pendolari e favorire l’interscambio modale treno-bici. Inoltre, il comodato impegna il Comune e il Gruppo FS a condividere, in futuro, ogni iniziativa volta ad assicurare gli obiettivi di riqualificazione dell’ambito e a valutare la possibilità di attivare usi temporanei secondo quanto fatto dal Gruppo FS in alcuni immobili dismessi, soprattutto entro la città di Milano. Per addivenire alla sottoscrizione del comodato il Comune si è adoperato, insieme con il Gruppo FS, per ottenere anche il parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e da parte del Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura. Entro questo iter è stata espletata anche la verifica di interesse culturale, che ha avuto esito positivo in considerazione del fatto che si tratta di un immobile del 1900 con significativi elementi decorativi del repertorio industriale ottocentesco (quali la tettoia esterna con mantovana lignea, i portali laterali a tutta altezza, arricchiti da cornici in mattoni con angolari lapidei), costituendo un’importante e tangibile testimonianza della prima fase di modernizzazione della città di Legnano. Il progetto esecutivo della velostazione, che prevederà la chiusura della parte porticata e l’installazione di portabici su due piani, è attualmente in fase di redazione. Per le restanti parti del magazzino saranno valutate destinazioni quali una ciclofficina, spazi didattici, info point e altri servizi dedicati ai viaggiatori o comunque ad altre funzioni di interesse generale.

"Quello per arrivare alla sottoscrizione del comodato è stato un percorso lungo e articolato, in cui il Comune ha dovuto interagire con diversi enti e rappresenta la condizione per poter passare alle fasi progettuali e dei lavori - sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche - Realizzare la velostazione in una porzione dell’ex magazzino ferroviario rientra in una logica di rigenerazione e valorizzazione degli edifici che stiamo perseguendo fin dall’inizio del nostro mandato. In questo caso l’intervento interesserà un luogo strategico della nostra città come l’area della stazione ferroviaria, in cui vogliamo creare un punto di scambio fra la mobilità dolce e quella ferroviaria venendo incontro alle esigenze dei pendolari, ma anche aumentarne la frequentazione, contribuendo così ad aumentarne la sicurezza. Un’attenzione, quella per i pendolari e l’area della stazione, che si è recentemente concretizzata con la riapertura del parcheggio rialzato tra le vie Toti e Gaeta, rimasto chiuso per oltre dieci anni".

