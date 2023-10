Comazzi contro il taglio di alberi in piazza Baimonti

Comazzi: “A nulla sono serviti questi mesi di duro confronto con l’Amministrazione per salvare le piante di Piazza Baiamonti".

“A nulla sono serviti questi mesi di duro confronto con l’Amministrazione per salvare le piante di Piazza Baiamonti: due tigli di 25 metri e un nespolo scompariranno per sempre. È una sconfitta per Milano e per tutti i suoi cittadini, un duro colpo alla memoria storica e alla bellezza naturale della città”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “Questi alberi sono monumenti viventi che andavano salvaguardati, testimoni dell’identità di Milano. Se il Comune avesse gestito il processo di progettazione con maggiore attenzione, si sarebbero potute salvare tutte le piante presenti, anche il glicine, che dopo le potature effettuate gode tutt’altro che di buona salute. Invece ci troviamo con questa amara disfatta” conclude Comazzi. “Una totale sconfitta a danno dei cittadini e dei residenti del quartiere che ospiterà il museo della resistenza in Piazza Baiamonti. Bene fanno i membri del comitato “Baiamonti Verde Comune” a chiedere le dimissioni dell’assessore al Verde Elena Grandi, a cui mi aggiungo” sottolinea poi il consigliere di Forza Italia del municipio 1, Federico Benassati. “Questa è la famosa ‘agenda green’ dell’amministrazione comunale: tanti slogan che finiscono in niente, anzi in una presa in giro” conclude Benassati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!