EICMA 2023: patrocinio della Commissione Europea

L’Edizione 2023 dell’Esposizione internazionale delle due ruote riceve il patrocinio della Commissione europea. Ad annunciarlo è la stessa società organizzatrice del più importante evento espositivo dell’industria di settore alla vigilia della sua edizione numero 80, che si terrà dal 7 al 12 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Il presidente di EICMA Pietro Meda ha sottolineato “il prestigio e l’importanza di questo riconoscimento, che si affianca a quelli di Regione Lombardia e del Comune di Milano, a testimonianza del valore istituzionale, economico e sociale della manifestazione, oltreché della sua rilevanza internazionale”.

