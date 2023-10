ASM è l'avanguardia del territorio: vinto il certificato di Energy Service Company

Per ottenere e mantenere questa certificazione, un'azienda deve dimostrare diverse capacità, tra cui organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali ed economico-finanziarie. Nel caso di ASM, l'audit si è concluso con successo.

ASM, l'azienda multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese, ha ottenuto la conferma della qualifica di ESCo, cioè Energy Service Company. La scorsa settimana, presso la sede aziendale di via Crivelli a Magenta, è stato condotto un audit da parte dell'ente certificatore Kiwa Cermet Italia per il rinnovo della certificazione UNI CEI 11352, specifica per le aziende ESCo come ASM.

La certificazione UNI CEI 11352 è un riconoscimento che attesta le competenze e le capacità dell'azienda nel settore energetico, consentendo a ASM di partecipare a gare d'appalto pubbliche senza restrizioni. Questa norma richiede che le ESCo garantiscano un miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti che progettano e realizzano, misurato attraverso la riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.

Per ottenere e mantenere questa certificazione, una ESCo deve dimostrare diverse capacità, tra cui organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali ed economico-finanziarie. Nel caso di ASM, l'audit si è concluso con successo, senza segnalazioni di criticità. L'ispettore dell'ente certificatore ha elogiato l'azienda per la sua competenza ed esperienza nei settori finanziario, economico ed energetico. Ha anche notato che la direzione aziendale è fortemente coinvolta nella gestione del sistema di qualità e motivata a mantenerlo.

Il Direttore Generale di ASM, Aldo Amadori, ha espresso soddisfazione per il rinnovo della certificazione, elogiando il personale aziendale per il loro impegno e la collaborazione costante nella realizzazione di questo risultato. La certificazione confermata garantisce a ASM la possibilità di continuare a operare come ESCo nel settore dei servizi energetici, partecipando a gare pubbliche e fornendo servizi di efficienza energetica.

