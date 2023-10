'Volontari si diventa'

Una mattinata di spiegazione e per far vedere più da vicino l'utilizzo di alcune delle principali apparecchiature. A scuola con la Protezione Civile di Magnago.

Una mattinata di spiegazione e per far vedere più da vicino l'utilizzo di alcune delle principali apparecchiature. A scuola con la Protezione Civile di Magnago, in collaborazione con i colleghi di Castano. Sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 12.30, infatti, i volontari della Prociv incontreranno i ragazzi delle scuole Primarie e Secondaria del paese. E durante l'iniziativa, ci saranno dimostrazioni/laboratori sull'uso di idranti, estintori, motopompe per lo svuotamente di aree o cantine allagate e attrezzature varie per il salvataggio, oltre al kit di emergenza per famiglie in caso di pericolo imminente.

