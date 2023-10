Inseguimento in superstrada

Un inseguimento in piena regola, con scene da film, auto dei carabinieri e anche un camion per 'sbarrare la strada'. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio sulla Boffalora-Malpensa in direzione Magenta.

