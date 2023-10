La Ticinia si presenta

Sul campo di Robecchetto con Induno si è tenuta la presentazione delle squadre e dello staff della Ticinia Calcio per la stagione sportiva 2023/24.

Con un tramonto a finire e la stupenda cornice di pubblico accorso, alle 20.30 di venerdi 29 settembre sul campo di Robecchetto con Induno si è tenuta la presentazione delle squadre e dello staff della Ticinia Calcio per la stagione sportiva 2023/24. Alla presenza di tutto lo staff dirigenziale con in primis il Presidente Merli , il DS Prima squadra L.Rocchi, il DG Sett.re Giov.le Sbergo ed il Dt Sett.re Giov.le Bovi , tutte le squadre a partire dalla Scuola Calcio 2018/19 , sino alla Prima Squadra, hanno sfilato e raggiunto il campo ricevendo gli applausi del pubblico accorso sulle tribune del Cento Sportivo di Via Ugo Foscolo. Presente anche l’Amministrazione Comunale con il Sindaco di Robecchetto Braga e dell’Assesssore allo Sport Chiodini. Ospiti della serata Moreno Ferrario ex gloria del Napoli campione nel 1987 con Maradona e Mister M.Ferri ex di Cesena , Palermo,Cagliari,Atalanta , Samp,Varese. Presenza importante poi del Delegato LND Legnano Ivo Licciardi nonché del Coordinatore Regionale SgS M.Spoldi e del Resp. AST Legnano M.Lovati che ,con As Ticinia ed altre società di Legnano coinvolte , partirà da Novembre con il progetto di Sviluppo dell’Evolution Program Figc SgS con sedute di allenamento e formazione verso i Tecnici delle società con presenza mirata presso le loro strutture sino a fine stagione. La serata si è conclusa con il volo verso il cielo di palloncini bianco-blu da parte dei piccoli atleti ed un rinfresco che ha siglato la partenza ufficiale della stagione sportiva 2023-24 della As Ticinia Calcio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!