La sezione '25 Aprile' dell’A.N.P.I. di San Giorgio su Legnano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, promuove la conferenza 'L’Italia dopo l’8 settembre 1943. I sangiorgesi raccontano'. Appuntamento, allora, il 13 ottobre alle 20.45 in sala consiliare.

