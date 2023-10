'Rinnovamento' punta su Saveri

Inveruno: il gruppo di maggioranza ha sscelto di candidare la giovane vicesindaco.

Dieci anni fa si presentava Sara Bettinelli come candidata sindaco per provare ad amministrare Inveruno; dopo due mandati ora è la stessa sindaca Bettinelli ad annunciare, con largo anticipo e trasparenza, che il gruppo di ‘Rinnovamento Popolare’ ha designato in Nicoletta Saveri la nuova candidata per le amministrative 2024. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede di ‘Rinnovamento Popolare’, in via Nino Bixio 1, il gruppo di maggioranza ha voluto sorprendere tutti per anticipare e chiarire come immagina il proseguo: un volto giovane ma esperto, che possa, con il suo stile e le sue competenze, proseguire nelle idee e nei progetti avviati in questi dieci anni. Vicesindaco, assessore alla pubblica istruzione, Nicoletta Saveri, nonostante la sua giovane età, è una delle veterane del gruppo. "Nel 2008 un giorno Gianni Mainini mi chiese se me la sentivo di partecipare ad una riunione del gruppo" ricorda. Da allora non è mai più uscita e il suo è stato un crescendo di impegni e di responsabilità. Da consigliere ad assessore, a vicesindaco. "La storia di questo gruppo è nata 15 anni fa, da una cocente sconfitta elettorale. È una storia fatta di persone - ha detto nell’occasione Bettinelli - Abbiamo cambiato sede ma non ci siamo dimenticati da dove arriviamo. Non abbiamo perso la voglia di continuare, partendo dalla strada percorsa si deve tracciare quella futura". Dieci anni in cui, come ha detto il capogruppo Giovanni Crespi, il paese ha cambiato volto. Ed ora, una nuova sfida, in attesa di capire chi sarà il contendente per il centro destra cittadino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!