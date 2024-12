Inveruno: scuola al freddo. Parla la minoranza

Il consigliere di minoranza, Yuri Garagiola, esprime il suo disappunto circa le segnalazioni ricevute riguardanti la temperatura registrata nelle scuole.

"Come consigliere comunale di Inveruno - scrive Yuri Garagiola - non posso rimanere in silenzio di fronte all’ennesima segnalazione ricevuta riguardo alla temperatura nelle nuove scuole: al 5 dicembre, gli studenti e il personale si trovano a dover affrontare una situazione assurda con appena 14 gradi all’interno degli edifici! Una scuola deve essere un luogo accogliente e sicuro, dove i nostri ragazzi possano studiare senza soffrire il freddo. È inammissibile che si verifichino ancora queste problematiche, specialmente in una struttura nuova, che dovrebbe garantire standard adeguati di comfort e vivibilità. Mi impegnerò personalmente affinché vengano accertate le responsabilità e trovate soluzioni immediate. La salute e il benessere dei nostri studenti e insegnanti non possono essere messi in secondo piano. Inveruno merita scuole all’altezza delle esigenze di tutti."

