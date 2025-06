Variazione di Bilancio: il gruppo di minoranza lascia l’aula consiliare

Un Consiglio comunale molto rapido, per la variazione del Bilancio, ma che ha avuto un esito un po’ a sorpresa, con il gruppo di minoranza ‘Insieme per Inveruno e Furato’ che prima del voto ha lasciato l’aula.

Un Consiglio comunale molto rapido, per la variazione del Bilancio, ma che ha avuto un esito un po’ a sorpresa, con il gruppo di minoranza ‘Insieme per Inveruno e Furato’ che prima del voto ha lasciato l’aula. Non un voto contrario, ma proprio un alzarsi e lasciare gli spazi della seduta. Ecco la motivazione che Vincenzo Grande ha voluto rilasciarci: “La nostra scelta di abbandonare l’aula si fonda su due motivazioni - ci spiega - La prima è quella relativa alle demolizioni dei vecchi plessi e sulla bonifica dell’amianto. Per anni è stato detto ai cittadini che tutta l’operazione legata al nuovo polo scolastico non sarebbe costata un euro ai cittadini mentre l’altro ieri si è dovuto approvare un mutuo in urgenza. La seconda è una seria e profonda preoccupazione sulla gestione del bilancio; le continue variazioni con togliere e poi rimettere i fondi, il continuo utilizzare gli oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti e le dichiarazioni dell’ass. Ferrario ci fanno temere per il futuro. Siamo consapevoli che la situazione finanziaria dei Comuni in generale è complicata ma a Inveruno la situazione è particolarmente grave per le scelte dell’amministrazione”.

