Vigezzina-Centovalli: operativi i collegamenti

Il traffico internazionale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sarà nuovamente attivo a partire da domenica 8 ottobre. Fino a sabato 7 ottobre 2023 i treni regionali svizzeri circolano secondo orario tra Locarno e Intragna. Circolazione regolare anche per i treni tra Domodossola e Re. È attivo un servizio bus sostitutivo tra Locarno e Domodossola (via lago) e tra Intragna e Camedo.

