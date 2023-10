Acquedotto: videsorveglianza

Nelle scorse settimane a Buscate si sono fatti degli interventi alla torre dell’acquedotto per adeguare il sistema di cavi e antenne alla nuova infrastruttura di videosorveglianza. Questo intervento rientra nel progetto cofinanziato nel 2021 da Comune e Regione Lombardia per il bando di monitorizzazione del territorio, che comprende anche le telecamere poste a presidio di diverse zone del paese e i varchi agli ingressi.

