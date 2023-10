Autunno in biblioteca

Autunno caldo di eventi per la biblioteca di Turbigo che propone tante novità oltre ai più tradizionali consigli di lettura.

Autunno caldo di eventi per la biblioteca di Turbigo che propone tante novità oltre ai più tradizionali consigli di lettura. Si inizia domenica 8 ottobre con la visita guidata a Novara con la compagnia dei personaggi storici, per poi proseguire con il ritorno degli incontri con gli autori presso la Sala delle Vetrate.

In anteprima il calendario: venerdì 6 Ottobre 2023, ore 21 La Villa De Cristoforis-Gray di Turbigo: restauro e valorizzazione del giardino tra arte e natura, incontro con Federica Lucca che presenterà la sua tesi di laurea. Venerdì 13 ottobre, ore 21 Elisabetta Dami da Geronimo Stilton a Lupo Blu, incontro con Elisabetta Dami e Luca Malini. Venerdì 20 ottobre, ore 21

Tacchi a spillo e paioli di rame, incontro con Silvana Zanutto e Roberta Cigala dialogano con Maria Catena Cichello. mercoledì 25 ottobre, ore 21 Le acquile della notte, incontro con Alice Basso e Amanda Colombo. In calendario anche il laboratorio di lettura e creatività dell’autunno, che si terrà in sala vetrate o presso la biblioteca: domenica 29 ottobre 2023, ore 15 Il teatro delle ombre, lettura animata a tema e laboratorio manuale per costruire, con richiamo al kamishibai, un mini teatro delle ombre e le marionette. Inoltre, “BibliotEque. Per Leggere il cambiamento”, la mostra sui temi di Agenda 2030, è gratuita e aperta ai visitatori tutti i giorni nell’orario di apertura della biblioteca fino al 31 ottobre 2023, compatibilmente con gli altri eventi in programma.

