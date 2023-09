Don Riccardo: "Benvenuto a Bareggio"

Ventiquattro anni, una gran voglia di entrare subito in sintonia con la sua nuova comunità e l'abbraccio di quest'ultima. Don Riccardo Bombelli è il nuovo vicario della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa di Bareggio.

Ventiquattro anni, una gran voglia di entrare subito in sintonia con la sua nuova comunità e l'abbraccio di quest'ultima. Don Riccardo Bombelli è il nuovo vicario della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa di Bareggio. I bareggesi hanno potuto abbracciarlo una prima volta domenica 24 settembre durante la celebrazione della Santa Messa. "La frase che ho scelto per accompagnarmi verso l'ordinazione presbiterale - ha detto in una nota - è "è venuto a mettere la sua tenda in mezzo a noi" e mi piace molto perché è capace di fare sintesi di tanti aspetti della mia storia, oltre a essere la regola di vita per il futuro, l'immagine della tenda mi fa venire in mente le vacanze in montagna che si fanno d'estate con l'oratorio e sono sempre state per me un momento importantissimo , ho vissuto così anche gli anni del seminario a cui sarò eternamente grato per l'esperienza di liberazione che mi ha donato di vivere". Don Riccardo si dice animato dal proposito di "condividere la vita di tutti come regola di vita" che, afferma. "Persone, donne e uomini, ragazzi e ragazze che ho incontrato mi hanno fatto capire".

