La prevenzione oncologica

Prevenzione oncologica: la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in prima linea con sei appuntamenti gratuiti in diversi Comuni del territorio e della provincia di Varese.

Un mese e mezzo dedicato alla prevenzione. Dal 28 settembre al 15 novembre la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme Ets, la mutua dell’istituto di credito, organizzano sei appuntamenti sul territorio dell’Altomilanese e del Varesotto offrendo la possibilità di sottoporsi a visite specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori; occasioni aperte ai soci della mutua e ai cittadini residenti. «Sono iniziative svolte in collaborazione con il territorio per insistere sulla necessità di fare prevenzione, offrendo anche delle occasioni concrete», premette il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «La presenza di una Banca di credito cooperativo è per il proprio territorio di riferimento un elemento di valore; ruolo che interpretiamo facendoci promotori e sostenitori di una continua sensibilizzazione sul tema della salute». In questo progetto c’è anche l’associazione mutualistica della banca. «Il benessere della persona, che è il nostro obiettivo, passa dalla prevenzione», dice Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme Ets. «In questa direzione va anche la scelta di aprire le visite anche ai cittadini residenti e non solamente ai soci della mutua».

Partner principale di questo ciclo di visite specialistiche è la sezione di Magenta di Salute Donna odv, una realtà di volontariato nata all’interno della Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori di Milano che da circa 30 anni opera sul fronte della prevenzione. "La nostra mission è quella di promuovere la prevenzione in tutte le sue forme - dice Mariella Berra, responsabile della sezione magentina - perché la prevenzione è fondamentale in ambito oncologico. Si tratta di un tema attorno al quale c’è una sempre maggiore attenzione, sia da parte delle amministrazioni comunali sia da parte dei cittadini, ma che necessita di continua promozione e offerta di momenti concreti. La collaborazione avviata con Bcc e la mutua della banca, CCR Insieme ets, nasce dalla condivisione di questa necessità e dall’intento comune di portare avanti una cultura di prevenzione, fatta di visite specialistiche come queste, ma anche di stili di vita sani".

Il programma delle visite specialistiche organizzate grazie al supporto di Salute Donna - sezione di Magenta e delle rispettive amministrazioni comunali parte da Corbetta e arriva fino a Buguggiate, seguendo la linea dei Comuni dove la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è presente con una propria filiale.

Il primo appuntamento è il 28 settembre a Corbetta: all’ambulatorio di via Villoresi 45 dalle 9.30 alle 12 è possibile sottoporsi a visite urologiche.

Il 17 ottobre si replica a Corbetta con le visite senologiche, sempre dalle 9.30 alle 12 all’ambulatorio di via Villoresi 35.

Il 24 ottobre ad Arluno, sono in programma visite specialistiche alla cute per il controllo dei nevi all’ambulatorio comunale di via S. Isaia a Rogorotto dalle 14 alle 17.30.

Il 31 ottobre l’iniziativa arriva a Dairago, nell’ambulatorio comunale di via San Giovanni Bosco 11 si effettueranno visite specialistiche alla cute per il controllo dei nevi.

Il 15 novembre nella sede di Buguggiate della Bcc viene data la possibilità di sottoporsi a visite specialistiche senologiche e della cute dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Per accedere alle visite occorre prenotare contattando il numero 320/68878338 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19. La visita è gratuita per i residenti. È possibile sostenere le attività della sezione di Magenta di Salute Donna odv attraverso un contributo economico libero.

Completa il programma, la tappa di Azzate dove Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme ets sono al fianco dell’iniziativa Valbossa InRosa che dedica l’intero mese di ottobre al tema della prevenzione. Tra le manifestazioni in programma, c’è la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite il 7 e 8 ottobre all’unità mobile posizionata in piazza Ghiringhelli. Orari: dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18 dove sarà presente la clinica mobile di “Senologia al centro” realizzata dal Gruppo Gnodi divisione Mobile System. Per le visite occorre prenotarsi telefonando al numero 339.2783294 da lunedì 25 settembre dalle 9 alle 11.30, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!