Nel mese e nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Franca Rame, Macchione Editore, con il patrocinio della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, pubblica il volume “Al principio ci fu Pio Rame”, di Laura Fusaro, curato da Alessio Arena.

Nel mese e nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Franca Rame, Macchione Editore, con il patrocinio della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, pubblica il volume “Al principio ci fu Pio Rame”, di Laura Fusaro, curato da Alessio Arena. Un libro sulle origini di Pio, fondatore della compagnia Rame e della straordinaria vocazione teatrale che, da circa 170 anni, caratterizza le generazioni di questa famiglia; il compendio di un’appassionata ricerca d’archivio, di un intenso studio di documenti, atti e testimonianze, condotto dall’autrice con passione e dedizione e arricchito da alcuni contributi di chi alla famiglia Rame appartiene e ne custodisce la tradizione. Laura Fusaro è scrittrice, autrice di monografie storiche e articoli divulgativi di argomento storico, letterario, artistico e musicale; attualmente, è docente di materie letterarie presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Torno” di Castano Primo, dove Pio Rame morì e fu sepolto. Da alcuni anni coltiva un particolare interesse per le “microstorie” fortemente legate al territorio, alle vicende e ai personaggi che vi hanno lasciato un segno e, nell’ottobre 2022, è stata promotrice del progetto “La Famiglia Rame a Castano Primo”, evento organizzato in occasione del centenario della scomparsa di Pio Rame, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Fo Rame, l’Istituto “G. Torno” e il Comune di Castano Primo, che ha partecipato allo stesso progetto sia sostenendo le attività dell'Istituto Torno nell'ambito del Piano per il diritto allo Studio, sia finanziando la produzione dello spettacolo "I misteri di Castano Primo" (prima assoluta tratta dal copione originale della Famiglia Rame del 1922) andato in scena il 14 ottobre scorso all’Auditorium Paccagnini con la compagnia Teatro dei Navigli, accompagnato dalla mostra "Il teatro dei Rame" della Fondazione Fo Rame. Ma tornando al volume, la cura è affidata alla consolidata esperienza dello scrittore e studioso di teatro Alessio Arena, esperto accreditato della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, autore di dieci libri, tra i quali due monografie sul teatro di Fo e Rame, e numerosi articoli scientifici e divulgativi sul teatro dei due autori e dei Rame. Inoltre Arena si dedica da anni alla ricostruzione dell’opera della famiglia Rame e prossimamente pubblicherà il primo libro dedicato alla storia della Compagnia nella sua interezza. Ha insegnato presso diverse Università e Istituti in Italia e all’estero e collabora con numerose istituzioni culturali italiane e straniere, ricoprendo anche incarichi di direzione. Ha ricevuto premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. E adesso proprio l’opera “Al principio ci fu Pio Rame” sarà presentata sabato 23 settembre, alle 10.30, nella Villa Rusconi di Castano. Interverranno l’autrice Laura Fusaro, il curatore e studioso di teatro Alessio Arena e la presidente della Fondazione Fo Rame, Mattea Fo.

Macchione Editore – “Al principio ci fu Pio Rame”, di Laura Fusaro, a cura di Alessio Arena. In libreria dalla fine di maggio 2023.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!