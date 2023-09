Il pane di San Pio

Anche quest'anno, in occasione della festa di S.Pio, il gruppo a lui intitolato farà confezionare un pane speciale benedetto.

Anche quest'anno, in occasione della festa di S.Pio, il gruppo a lui intitolato farà confezionare un pane speciale benedetto, farcito dai prodotti della terra di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, che si potrà acquistare alla panetteria 'Mereghetti' di via Marsala ad Inveruno, da 'Antici Sapori' di piazza San Giorgio a Cuggiono e da 'Nacci & Co' di piazza Vittorio Emanuele a Malvaglio. Il pane di S. Pio si troverà mercoledì 20, venerdì 22, martedì 26 e giovedì 28 settembre.

