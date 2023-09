'Notte Bianca' a Magnago

Una serata tutta da vivere gli uni affianco agli altri. E' la 'Notte Bianca' di Magnago, in programma il prossimo 22 settembre, dalle 17 a mezzanotte.

Una serata tutta da vivere gli uni affianco agli altri. E' la 'Notte Bianca' di Magnago, in programma il prossimo 22 settembre, dalle 17 a mezzanotte, nelle vie e nelle piazze del centro cittadino. Tanti momenti pensati per grandi e piccoli: musica, animazione, bancarelle, hobbisti, agricoltori, punti ristoro e trenino panoramico. Saranno presenti, inoltre, le associazioni locali e per l'occasione ci sarà l'apertura straordinaria della biblioteca.

